總預算164.8億不夠！饒慶鈴施政報告要爭取更多補助

2019-05-08 12:01

［記者張存薇／台東報導］台東縣明年度總預算164.8億元，縣長饒慶鈴今天在縣議會首度施政報告時指出，加上追加預算約可達到190億元規模，但比去年還是少了35億元，要努力追上「落差」，將向第3期花東永續發展基金提出66案、爭取64億元補助。

饒慶鈴從議長轉換跑道，今天首度施政報告，她準備了75頁書面資料，比前任縣長黃健庭最高峰時176頁少了一半，但還是花了2個小時才完成報告。

饒慶鈴從基礎建設、觀光領航、醫療消防、文教社福、產業發展及便民服務6大面向切入，闡述上任迄今施政狀況、未來展望，她說，台東縣政府總預算在去年達到最高峰、高達225億2000萬元，今年至目前為止總預算編列164億8000萬元，預估追加減預算後可達190億元，仍比去年少了35億元，還要再努力爭取經費。

她進一步指出，第3期花東基金預計20日提送審查，各局處已提出66案、64億元經費，希望在基礎建設、農業發展、產業發展、社會福利、觀光及文化發展等再斬獲經費。

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