嘉市臨時會今天閉幕 總預算歲出追加141億元

2019-04-19 21:00

〔記者王善嬿／嘉義報導〕嘉義市議會臨時會今天閉幕，針對嘉義市政府提出中央補助計畫經費及市款自籌的追加減預算案，除「嘉義市各國中小冷氣裝設規劃方案」2億376萬元，因議員認為市教育處說明不清，有報價高於市價等諸多疑慮，決議保留科目、刪減剩1千元，經追加減預算，今年度總預算歲入132億3692萬5千元、歲出141億33萬3千元，歲入歲出短絀8億6340萬8千元，以賒借收入彌平。

「嘉義市各國中小冷氣裝設規劃方案」日前由各審查委員會聯席審查時，多名議員提出對改善電路的教室數量、冷氣報價高於市價等問題，教育處長葉國樑說，5月2日開定期會前，會針對議員審查意見調整預算、詳細規劃並說明；另有議員對嘉義國中已裝冷氣，又編列冷氣裝設費用，質疑經費如何核銷？嘉義國中校長范貴玉表示，因冷氣是家長會協調廠商先裝設，如市府編列預算獲核定，會請廠商把原裝設的冷氣拆除。

市款自籌部分另有「嘉義市美術館興建工程辦理建築物報廢拆除」2500萬元、「環保自然葬區及全園區環境影響評估作業」100萬元、「志航國小志勤樓重建工程之新建防空避難室經費」1432萬5千元、「台斗坑段一五一之一、之五及之四土地有償撥用費用」580萬元等案，今通過二、三讀。

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