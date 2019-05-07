漁工權益座談 歐盟官員訪台交流

2019-05-07 16:39

〔記者呂伊萱／台北報導〕台灣與歐盟近日召開「漁工工作及生活條件座談會」，今天落幕。歐洲經貿辦事處（EETO）今天表示，落實漁工權利所面臨的最主要挑戰是「僱用及工作安置流程，以及監督查核機制」，解決方案包括優化法規、確實執法及有效稽查等。台歐雙方同意持續就法規及實務進行交流。

歐盟於2015年10月將台灣列為打擊非法捕撈漁業不合作國家「黃牌」，至今進入第4年未撤除。祭出黃牌之後，歐盟官員曾多次來台，針對台灣遠洋漁業改進情形進行檢視。而雖歐盟漁業規範沒有涵蓋漁工人權議題，但因許多非政府組織關切，歐盟向來重視人權，也就相關情形與台灣政府溝通。

歐盟執委會就業總署（DG EMPL）副署長Andriana Sukova近日訪台，於5月6日至7日出席參與在高雄舉辦的「漁工工作及生活條件座談會」。該座談會從法規面及與執行面討論如何改善漁工的工作及生活條件，出席者包括歐盟駐台代表馬澤璉、Andriana Sukova、農委會副主委陳添壽與漁業署長黃鴻燕等台歐政府官員，也包括專家、學者、NGO團體及勞資工會代表，約60人與會。

歐盟駐台代表馬澤璉在座談會致詞時說，漁工權益是基本人權，歐盟視台灣為促進人權的理念相近夥伴，歐盟也期盼持續與台灣攜手努力促進人權。馬澤璉今天回應媒體說明，這個座談會是去年3月首屆台歐盟人權諮商會議的後續活動，今年的諮商會議則將在5月中旬於比利時布魯塞爾召開。

歐洲經貿辦事處（EETO）今天發布新聞稿表示，漁業在歐盟及台灣均是相當重要的產業，提供諸多漁民生計，也供應許多大眾飲食來源。然而，漁業工作是相當高風險的職業，特別是移民漁工時常遭受歧視、虐待及剝削，使得漁民權利保障規範的具體落實更加重要。

EETO說，台歐盟雙方均認知到全球面臨的各項挑戰，需要透過各方遵守共同規範因應。因此歐盟及台灣已逐步將國際公約相關精神納入立法，其中也包括國際勞工組織188號漁業工作公約管理措施。

EETO說明，歐盟及其會員國藉由引用或納入上述188號公約，讓歐盟內部法規架構能夠更全面地保障漁民權利。台灣也透過一系列的打擊人口販運等措施維護漁民權利，同時也持續對船員的僱用與管理辦法進行修法，期盼逐步改善漁民工作條件。

EETO說，在這次的座談會中，歐盟與台灣的專家及與會者都認知到，有效落實漁工權利所面臨的最主要挑戰是「漁工僱用及工作安置流程，以及監督查核機制」。解決方案包括優化法規、確實執法及有效稽查等。

EETO指出，為提升漁工工作條件，歐盟及台灣也加強與勞資團體及公民社會的對話交流，並邀請相關代表出席此次座談會進行簡報。EETO盼經驗交流及實務分享有助於普遍建立更理想的勞動條件，台歐雙方也同意持續就法規及實務進行交流。

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