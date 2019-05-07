國民黨基隆立委黨內初選 宋瑋莉搶頭香完成登記

2019-05-07 14:58

〔記者俞肇福／基隆報導〕國民黨基隆市立法委員選舉黨內初選作業昨天展開，基隆市議員宋瑋莉今天下午1點搶頭香，在張芳麗等9位現任基隆市議員、前立委徐少萍、前議員鄭林清良及基隆市工業會理事長蔡國智與北港朝天宫董事長蔡咏鍀等人陪同下，參加中國國民黨基隆市立法委員選舉黨內初選登記；宋瑋莉登記完畢後，帶領支持者高喊「國家安定、百姓賺錢」。

宋瑋莉表示，期望全體市民全力支持，讓她代表國民黨參選，將正向監督的透明力量帶入國會壂堂，為人民謀福利，讓「國家安定，百姓賺錢」。

宋瑋莉表示，参選立法委員就是希望擴大關懷在地，從市議會走向立法院，秉持一貫理念向前，將正向的基隆經驗帶入國會，為全民謀最大的福址。

陪同登記的議員包括張芳麗、莊榮欽、秦鉦、俞叁發、連恩典、江鍳育、張淵翔、莊敬聖、林旻勳及前立委徐少萍、前議員鄭林清良及工業會理事長蔡國智等人；北港朝天宫董事長蔡咏鍀得知她登記黨內初選，特地從雲林北港北上，以行動力挺宋瑋莉，登記完畢後共同高喊國家安定、百姓賺錢。

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