爭取30億觀光亮點計畫沒想好 北市觀傳局長劉奕霆慘被噹

2019-05-07 13:58

〔記者蔡亞樺／台北報導〕台北市議會教育委員會今早邀集教育局、文化局、觀光傳播局等單位進行專案報告，北市議員秦慧珠指出，交通部觀光局砸30億元打造亮點計畫，讓各地方政府申請優化，最多可申請3億元，她關心北市府是否打算爭取、光點計畫亮點的地點在哪，觀傳局長劉奕霆一下子答「目前沒有這個資料」、「要評估一下」，曾任新北市觀光旅遊局長的秦慧珠十分熟悉該計畫，氣得大罵「屁話」，要求市府盡力爭取。

秦慧珠說，觀光局為協助縣市打造觀光亮點，推出30億光點計畫，該計畫行之有年，當時她在新北市擔任觀旅局長時，爭取到水金九的3億元，北市當年也以大龍峒孔廟爭取到中央這筆錢，今年北市府有打算要爭取嗎？

劉奕霆回應，目前沒有這個資料，等同仁…，話還沒說完，秦慧珠責問，「難道你都不看報紙嗎？」劉回答，他有看到新聞報導，但還是會跟同任確認是否要爭取。

秦慧珠說，30億元是很大一筆錢，若沒爭取到就是北市府怠惰，她以前當局長拚老命想案子寫企劃，競標要到觀光局去考試爭取經費，北市府也要去爭取這3億元經費，台北市哪個地方可以做？劉回應，要去評估一下…，秦慧珠直接打斷劉的回答，大罵「屁話」，她說根本不用評估，腦子裡面應該就有答案，很想做卻沒錢可以做，現在卻還要評估。

她要求劉回答出5個地點，劉奕霆說，北投例如每年北投溫泉祭搭配新北投車站，秦慧珠一聽十分不滿再罵「屁啦！」光點計畫是打造硬體設備，不是軟體，要透過硬體建設變成很棒的點，讓大家去觀光，劉回應，這個內部要討論，讓秦慧珠直呼，「你就是答不出來，就是不專業」。

秦慧珠說，北投的光點計畫定位是什麼、大稻埕定位又是什麼，劉回答，大稻埕要做迪化街徒步區，秦反問「徒步區要3億」批評劉不用心、不專業。

劉奕霆還說，也可往東區重新定位挑選，或是信義區等，秦慧珠嗆「又不是打造逛街大街」，她指亮點計畫已經實施12年，不是今年才有，「你當局長好一陣子了，好好思考北市哪些地方值得花錢打造光點計畫，光點計畫不是遍地開花，是要找出足以代表北市的指標性、聚客的地點，她要求觀船局內部盡速開會討論，若是沒爭取到就是沒能力，觀傳局要負最大責任。

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