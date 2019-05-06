4千多僑民在台設籍1、2年就領國保 立委提案修法設限

2019-05-06 14:54

〔記者林惠琴／台北報導〕根據衛福部統計，2008年至2016年，共有4508名僑民是63、64歲才在台灣設立戶籍，屆滿65歲就開始領取政府提供的老年給付每月3000多元，總計僑民1年約領走2億元，因此引發不公平的討論，已有立委提案修法設立條件門檻。

國保主要納保對象為25歲至未滿65歲，未參加勞保、公保等其他職域性社會保險的民眾，衛福部社保司長商東福表示，近年針對國保給付有一些檢討的聲浪，像是部分僑民僅在台設籍1、2年，滿65歲就領老年給付，不僅涉及不公平，且長期對財務也有影響。

根據2016年12月底統計，當年度有約79萬人領老年給付，其中僑民4508人占不到1%，僑民領取的老年給付每月落在3000多元。

商東福提到，已有立委提案修法，希望設下僑民近3年每年應在台灣待超過183天，才能請領較優的A式老年給付，但照顧海外國民也是政府的責任，仍有待凝聚共識。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共9萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://bit.ly/ltn_appstore

Android載點 https://bit.ly/ltn_googleplay

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/