林右昌邀來基隆潛水 陳其邁一說原因大家笑翻

2019-05-05 21:10

〔記者俞肇福／基隆報導〕位於基隆市八斗子的望海巷潮境海灣資源保育區，將於今年5月12日邁入成立3週年，保育成果不凡。基隆市長林右昌今日下午邀同樣熱愛潛水的行政院副院長陳其邁一起下海共潛，見證潮境3年間美麗的蛻變，記者詢問為何林右昌會邀請陳其邁來潛水，沒想到陳其邁搶答說：「他找我來潛水，其實是來要經費！」讓現場笑成一團。

林右昌在陪同陳其邁潛水上岸後表示，行政院支持基隆建設，未來會有1億多元的經費，包括休憩步道、潛水平台整建，進行望海巷地區串聯工程，未來供遊客或喜愛水上運動者更好的休閒環境。

陳其邁表示，他是於1992年接觸潛水，已經一年多沒潛水，林右昌則透露2009年接觸潛水；陳、林兩人先在海科館潮境工作站整裝，接著步行至岸邊礁石，著上潛水重裝備，在專業教練帶領下，一躍而下。

林右昌上岸後指出，今天從潛點下去潛到約21米左右的深度，沿途軟珊瑚非常多，他看到上千隻魚群經過，這裡有很多的潛點，需繼續耕耘復育。

陳其邁指出，潮境灣保育區復育比他想中的還要好，這幾年潮境復育相當不錯，有很多軟珊瑚、熱帶魚很多，多采多姿，歡迎大家來這潛水。他肯定，學景觀規劃的林市長相當有心，對海洋保育相當關心，當他一提出邀潛就馬上說好。

陳其邁指出，台灣是海洋國家，有很多美麗海岸線蠻適合岸潛，歡迎大家到基隆潮境或東北角。潮境水下的祕密花園，不會比墾丁差，對大台北地區民眾距離近、最好的潛點，約40分鐘就到達下海潛水。

望海巷潮境海灣資源保育區，是台灣新增第28處漁業資源保育區，也是基隆第一個完全禁止採捕的海洋保育區，全面實施禁網、禁釣、禁採捕及嚴格取締。沉積在水底下廢棄物，由潛水志工陸續清除後，海底花園景觀，重現美麗景緻。

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