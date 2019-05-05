「白眼女神」女神批韓國瑜討拍 黃捷：拒絕「口號治國」

2019-05-05 18:17

〔記者葛祐豪／高雄報導〕針對高雄市長韓國瑜今天下午在臉書直播，針對他在議會對自經區的發言爭議，再度搬出「高雄財政困難」，並強調自經區是高雄脫胎換骨的好機會。有「白眼女神」新稱號的時代力量議員黃捷批說，韓國瑜直播討拍，負責任的施政，從拒絕「口號治國」開始。

黃捷指出，市長受市民監督的方式不應該是直播，而是堂堂正正的在議會接受質詢

韓國瑜在議會迴避議員質詢，把責任通通推給底下官員，事後再用直播的方式做施政報告，她身為高雄市民，無法接受。

黃捷說，韓國瑜與其對著市民抱怨前朝造成高雄財政問題嚴重、找市民討拍，不如告訴市民「實際的解決方案是什麼？你的自經區是什麼樣的自經區？」

黃捷強調，韓國瑜覺得要「分工合作」，中央負責訂定法規、地方局處首長負責執行，韓國瑜市長呢？只要負責說「發大財」就好了？「人才、資金、產業鬆綁」是鬆綁什麼？現在困境是什麼？怎麼鬆綁？鬆綁後會有什麼負面影響？對於韓國瑜口中的高等教育、醫療產業、資訊安全、農業，甚至出入境管理的影響到底是什麼？預計創造多少就業機會？創造多少經濟成長？產業衝擊風險評估是什麼？

黃捷說，韓國瑜還是避重就輕，不願意老老實實做功課，曾說兩天內要提供自經區的「說帖」給議會，目前還沒收到，希望儘早看到韓國瑜給市民一個完整明確的交代，負責任的施政，從拒絕「口號治國」開始。

邱俊憲：市長該解決問題 而不是抱怨

民進黨議員邱俊憲則指出，歷任市長都面對高雄財政艱難的問題，但為何韓市長抱怨居多，很多事情還停留在喊口號的願景，而未提出具體作法，難怪被議員質詢自經區議題時，想以發大財一句話打發。

邱俊憲說，韓國瑜的大機場、自經區已經講了一段時間了，卻還沒準備好，他想提醒韓國瑜，他已經是市長了，應該去解決問題，而不是抱怨，如果市政問題都應接不暇，如何妄想總統大位呢？

邱俊憲也奉勸韓國瑜，與其開直播抱怨，不如到議會向社會大眾講清楚他的具體作法。

另一民進黨議員林智鴻表示，自經區、高雄大機場等議題，韓國瑜至今都沒有提出具體版本，議員本於職責質詢韓市長卻被說刁難，韓國瑜市長根本藐視議會，把自己的無知合理化，再轉移焦點，只是更凸顯韓市長對市政的不嫻熟。

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