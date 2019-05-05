被問2020「蔡賴配」看法 陳建仁一愣、笑回「謝謝你的問題」

2019-05-05 13:15

〔記者張聰秋／彰化報導〕民進黨總統黨內初選日期仍未定，儘管前行政院長賴清德表明不要「蔡賴配」，不過，基層拱「蔡賴配」的聲音仍在，副總統陳建仁今被媒體問及，總統蔡英文有無問過他對「蔡賴配」的看法，陳建仁聽到愣了一會，笑笑用台語回說謝謝記者的提問，未進一步說明自己對「蔡賴配」的意見。

財團法人關懷文教基金會今在彰化市台語文創意園區，舉辦「2019愛母親講母語暨台語文創意園區週年慶活動」，陳建仁出席見證台語教育推動成效，並參觀園區各個館室，聆聽合唱團表演的台語歌曲，致詞時更全程用台語表達。

被媒體問及觀賞心得和如何看待台語文化與台灣本土的關聯性？陳建仁說，彰化推動台語文化做得很好，不論是在閱讀、音樂、藝術教育各方面都有成果，多元推展相當不簡單，台語文化的確要不斷推廣更多人接觸學習，大家都來講台語、愛台灣，深耕台灣本土教育，讓小朋友知道台灣文化，會對這塊土地更有感情。

媒體追問陳建仁，有無被蔡總統問過「蔡賴配」意見？陳建仁沒有正面回答，露出親切笑容以台語回說「謝謝你的問題！」

陳建仁致詞指出，民進黨是一個重視土本教育、強調國家主體性的政黨，在野時挑戰國民黨專制霸權的壓迫，執政後努力推動母語教育、教科書本土化、設立客家和原住民電視台、成立台灣文化館，費了很大心力發展台灣各個族群不同的文化。

陳建仁指出，蔡總統上任後，強調和解、包容、尊重多元文化的重要性，堅持所有族群的語言都應有平等的地位，去年文化部、教育部和民進黨團立委共同努力，通過國家語言發展法，確立每個族群的母語都是國家的語言，讓每個人為自己的母語感到光榮，他也希望大家一起為台語文化打拚。

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