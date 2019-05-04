傅崐萁有案在身擬參選立委 成國民黨燙手山芋！

2019-05-04 10:00

〔記者施曉光／台北報導〕上月出獄的前花蓮縣長傅崐萁，已經成為國民黨中央的燙手山芋。據了解，傅崐萁原想爭取回復黨籍，獲得國民黨提名參選花蓮縣立委，但因為傅仍有案在身，不知何時定讞入獄，黨部很難讓其如願，由於回復黨籍一途不可企及，最近傳出傅崐萁方面轉而期待黨中央停辦花蓮縣立委初選，改行不提名、開放參選，日後以無黨籍身分參選立委，其具有黨籍的妻子、花蓮縣長徐榛蔚與黨內人士就可以在黨紀問題上解套。

傅申請回復黨籍 黨部遲未處理

國民黨花蓮縣黨部早於去年12月就已將傅崐萁申請回復黨籍案陳報黨中央，但公文一直被壓在組發會的抽屜，上月22日傅崐萁在徐榛蔚陪同下，到中央黨部拜會黨主席吳敦義，尋求幫忙。據悉，吳敦義當下並沒有做出任何承諾，只是由組發會主委李哲華向傅崐萁說明，案子被壓著沒有處理，是考量傅崐萁過去仍在獄中，如果拿出來討論，對傅與黨都不好，如今既然傅已恢復自由之身，案子會照程序移交考紀會擇日處理。

不過，考紀會最近並沒有要召開考紀委員會議的跡象。黨內人士評估，考紀會並不會單為單一個案立即開會，下次開會可能要到6月份。

黨內人士說，傅崐萁涉犯「凱聚案」，高等法院今年2月20日更三審判刑2年10個月，雖然上訴中，說不定下個月就被最高法院駁回定讞，站在黨部立場，相當為難，這也是民進黨現任花蓮立委蕭美琴遲不表態競選連任的原因，就等國民黨會推誰出來。

另知情者指出，對於黨中央不可能給不分區立委，傅崐萁應該了然於胸，因此原本希望先回復黨籍，再代表國民黨參選立委，未料花蓮縣黨部在4月18日傅出獄當天公告立委初選，隔日花蓮縣黨部主委鄒永宏立即召開縣黨部委員會議通過暫緩辦理初選，但黨中央組發會仍要求縣黨部必須於22日至24日辦理領表登記，徐榛蔚24日再度北上中央黨部，關切黨中央為何阻撓縣黨部決定。

要求國民黨在花蓮開放參選 為黨紀問題解套

黨務人士指出，雖然立委提名作業要點清楚規定若因選情特殊，初選進行中確實可以暫緩，但地方黨部必須提報黨中央提名協調小組會議討論後才能喊卡，因此縣黨部不得不在24日同意3名參選人先行登記，鄒永宏事後還說當天的領表、登記是權宜作法，縣黨部並非已經完成立委黨內登記程序，仍待中央、地方取得共識並完備所有程序後，才算完成。

黨內人士表示，傅崐萁方面如今已將目標轉向要求國民黨在花蓮縣開放參選，因為一旦完成黨內初選提名，徐榛蔚等人日後就面臨是否違紀助選問題，如果要解套，就是開放參選，解除黨紀束縛，日後傅崐萁即便在沒有黨籍的情況下參選，徐榛蔚與傅陣營內的國民黨籍人士就可以光明正大的幫傅助選，而且就算再多人與傅競選，恐怕也贏不了傅。

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