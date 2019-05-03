巡防艦雙艇除役 第15海巡隊送上最敬禮

2019-05-03 17:24

［記者陳賢義／台東報導］台東15海巡隊巡防艦「PP-5023」與「PP-5026」今除役，正式退出藍色國土守護者序列，18年來的搶險救難，曾擔任艦長、包括海洋委員會科長簡日成、第六海巡隊小隊長楊順安、南部機動海巡隊科員高玉霖、退休小隊長黃明彥等人共襄盛舉，看著隊旗緩緩落降送上最敬禮，相依為命的革命情感讓不少人紅了眼眶。

除役典禮安排了歷任艇長分享船艇績優史，隨後呈繳艇鑰降隊旗，儀式溫馨隆重。過往在海上乘長風、破萬里浪不辭辛勞奔馳回憶湧心頭，公職生涯朝夕相伴，相依為命搏浪搶險救難的情感不可言喻，不少人不禁淚濕衣襟。第十五15隊長曾忠智引領歷任艇長懷舊巡禮後，最後拿起油漆滾筒沾上油漆，正式去除艇號，也象徵為民眾服務長達18餘年的兩艇正式退出藍色國土守護者序列。

曾在5023服役數年的前任船員說，服役期間光是支援綠島傷病患後送就至少50至60人，而數年前曾有8名潛水客從恆春七星岩漂流到台東，其中數人被5023救起。另在二○○九年六月，甫打造完成的新船東非科摩洛籍油輪哥倫布皇后號（Colombo Queen），從日本廣島出發開往斯里蘭卡交船，途經台灣海域遇上「蓮花颱風」衝撞礁石，致使船艙破洞擱淺，船員棄船向國軍搜救中心求援，當時接獲命令馳援，高約六、七公尺的巨浪層層狂襲，連方向都難以辨識，只能靠著雷達找尋逃生艇的發報器，所幸圓満達成任務，兩艦功成身退，令人無限懷念，回憶滿滿。

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