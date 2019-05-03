立院下午協商「國家機密保護法」 國民黨團拒出席

2019-05-03 15:36

〔記者黃欣柏／台北報導〕立法院排定下午3點半召集各黨團代表共同協商「國家機密保護法修正草案」等法案，但稍早國民黨團發出聲明，強調原本應先協商的「跟蹤騷擾防制法草案」，立法院長蘇嘉全僅因警政署反對就不予處理，且今日原本排定是下午2點半協商，蘇卻又逕行宣布延後至3點半，為表抗議，國民黨團拒絕出席協商會議。

國民黨團聲明指出，「跟蹤騷擾防制法草案」攸關人民人身安全，保障民眾免於被跟蹤、騷擾之恐懼，草案一共有吳志揚、王育敏、蔣乃辛、楊曜、李麗芬、江永昌、陳亭妃等立委及行政院提案，共計提出8個版本，但協商卻僅因警政署反對就不再進行，甚至不予處理，立院對此顯有刻意配合行政機關，自我矮化之嫌。

聲明提到，該案於4月30日下午進行第一次協商，但會議僅進行1個多小時就結束，院長蘇嘉全更當場表示本案不再協商、處理，無視國民黨團代表建請再次協商的提議，凸顯蘇對相關法案的不重視，且有違反議長中立之虞。

該聲明強調，今天上午「臨時通知」要在下午2點半召集協商，但院長卻又在院會逕行宣布延後至3點半，如此恣意調整協商時間，對各黨團未予尊重，因此國民黨團拒絕出席協商會議。

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