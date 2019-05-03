比利時參議院議長訪台 將會晤我總統、立法院長

2019-05-03 14:42

〔記者彭琬馨／台北報導〕外交部今發布新聞稿表示，比利時聯邦參議院議長波齊（Jacques Brotchi）伉儷及參議院禮賓處卡頓處長（Thibaut Cardon）應邀於5月3日至6日訪台，訪台期間將與總統蔡英文、立法院長蘇嘉全、外交部長吳釗燮等人會晤，外交部表達誠摯歡迎。

外交部表示，訪團此行旨在深入瞭解我國外交、兩岸關係、醫衛政策、最新國情發展及我推動參與世界衛生組織（WHO）等國際組織現況，盼能進一步強化台比國會、醫衛及經貿等層面的交流。

外交部說，波齊參議長前於擔任神經外科醫師及2005年至2009年擔任「世界神經外科學會聯盟」（World Federation of Neurosurgical Societies, WFNS）理事長期間，曾數度訪台。波齊參議長自2004年起擔任聯邦參議員，在比國政界備受敬重。

外交部表示，台灣與比利時持續推展多領域、多面向的合作關係，近年來兩國陸續簽署度假打工、教育、永續能源及醫衛等合作協定或備忘錄。另台比兩國自103年起透過每年易地舉行「經濟合作會議」，雙方產業交流亦擴及離岸風力、海運及資訊科技等領域，並持續穩健深化。

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