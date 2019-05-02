「一國兩制」掀波 宋楚瑜：在中國從未講過這4個字

2019-05-02 16:21

〔記者林良昇／台北報導〕總統府資政、親民黨主席宋楚瑜日前接受中國新華社專訪，訪談中表達兩岸立場看法引發爭議，蔡總統今呼籲宋親上火線說清楚，若真的對「一國兩制」持肯定態度，會請宋離任總統府資政，宋楚瑜沉默多日後，今下午召開記者會說明，他強調，在那麼多場合上，「一國兩制」這4個字他從來沒有講出來過，這次去中國主要是談經濟，不是談政治，他明確地說，他沒講過這4個字，更談不上主張要用一國兩制的香港模式來處理兩岸關係。

宋楚瑜宣布即日退回資政聘書

宋楚瑜今下午親自召開記者會表示，他雖有資政頭銜，但這身分是代表中華民國政府出席APEC領袖會議，需要有政府頭銜，而不能用黨的領導人參加，他接受這頭銜，但他從未在國內、國外用過這個頭銜出去參加任何活動，這次他是以親民黨主席身分到中國參訪，並非總統府資政，而他也不需要資政這頭銜，即日起退回資政聘書。

宋楚瑜說，他要用很憤怒的態度譴責那些移花接木的人，兩岸已經很複雜了，移花接木是雙方過去喜歡用的手法，對兩岸一點好處都沒有。

宋楚瑜說，當初他參加APEC後，藍營不斷放話罵他求官，現在綠營又在放話，他的「兩岸一中，兩岸一家親，反對台獨」的主張，在去參加APEC時就是這樣的立場，他接受這頭銜時，沒有看成是職位或官位，他很感謝蔡總統信任，但今天開始，很願意送回資政聘書，感謝蔡總統的信任。

宋楚瑜也在記者會最後透露，這次回台後，總統府秘書長陳菊有親自跟他通過電話，希望他把在中國聽到的情況作了解，他做為台灣政治人物，應該以台灣鄉親的利益為念，向民進黨政府提出他的看法。

宋楚瑜4月中旬率團訪中，赴香港、澳門、珠海、廣州、深圳等地參訪。新華社刊載宋楚瑜在深圳接受專訪，報導稱宋指出，親民黨一向認同兩岸一中、反對台獨，認為台灣是中國的一部分，並提到宋楚瑜對於中國領導人習近平提出「探索一國兩制台灣方案」給予正面回應，其身邊親信，前文宣部主任黃珊珊、副主任吳崑玉也都因此爭議相繼請辭黨職。

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