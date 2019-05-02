總統遴聘總統府資政 須「聲譽卓著」、「對國家有特殊貢獻」者

2019-05-02 11:31

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宋楚瑜若堅持一國兩制 蔡英文：請他離任總統府資政

〔記者蘇永耀／台北報導〕親民黨主席宋楚瑜接受中國官媒新華社專訪時，贊同兩岸各黨派協商中共提出的「一國兩制台灣方案」，引發台灣社會負面評價，蔡總統今天說重話，要求向社會說清楚，否則將請他離任總統府資政。而依照規定，總統遴聘資政必須符合相關條件，包括「聲譽卓著」、「對國家有特殊貢獻」者，宋過去曾兩度代表蔡總統出席亞太經合會（APEC）領袖峰會，去年改由台積電創辦人張忠謀擔任台灣領袖代表。

蔡總統今天表示，親民黨主席宋楚瑜說法究竟如何，「希望他自己出來對社會說清楚」，如果宋楚瑜對一國兩制抱持肯定態度，會請他離任（總統府資政）。

蔡總統上任總統後，聘請宋楚瑜擔任總統府資政，並兩度指派宋擔任台灣領袖代表，出席亞太經合會領袖會議。而去年改由張忠謀代表出席。

根據總統府組織法規定，總統府置資政、國策顧問，由總統遴聘之，均為無給職，對於國家大計，得向總統提供意見，並備諮詢。其中，前項資政不得逾30人，國策顧問不得逾90人。

總統府資政國策顧問遴聘辦法並規定，資政應具有下列各款資格之一：一、曾任副總統者。二、曾任五院院長者。三、曾任主要政黨負責人者。四、曾任一級上將者。五、學術地位崇高，聲譽卓著者。六、社會賢達人士，聲譽卓著者。七、對國家有特殊貢獻者。

現任資政名單如下： 蔡總統現聘十八人包括：田弘茂、吳勝雄（吳晟）、吳榮義、吳澧培、宋楚瑜、李明亮、李遠哲、林全、林信義、姚嘉文、施朝暉（史明）、夏本‧嘎那恩 、張俊雄、陳博志、陳繼盛、辜寬敏、葉菊蘭、 蕭新煌等。

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