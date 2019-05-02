「吳王會」今登場 朱立倫：我忘記有這件事欸

2019-05-02 08:20

〔即時新聞／綜合報導〕針對國民黨總統初選，黨主席吳敦義密集約見相關參選人士，吳與立法院前院長王金平的「吳王會」將於今日上午9點30分舉行，但前新北市長朱立倫今日被媒體詢問到此事時卻回「我忘記這件事了欸！今天有吳王會喔？」針對昨日關閉臉書引發外界議論，朱立倫則抱歉讓外界擔憂，並稱自己只是要讓大家反思台灣的工作環境。

關臉書1天惹議 朱立倫：反思台灣工作環境

針對2020總統大選，國民黨內對於初選機制依然紛爭不休，吳敦義近日為此陸續約見相關參選人士，繼上月30日的「吳韓會」後，今日上午9點30分也將舉行與王金平的「吳王會」。

《ETtoday》報導，朱立倫今清晨搭機前往馬祖，他帶登機前被媒體問到，王金平曾多次反應黨內初選機制不應因人設事，對於「吳王會」是否會達成共識，朱立倫回應時稱昨日讓所有同仁休息，「我忘記這件事了欸！」、「今天有吳王會喔」。隨後又說，他今天只關心連江縣，相信後天在「吳朱會」吳敦義會把中央的意思跟大家溝通。

針對昨日關閉臉書24小時，一度引發外界揣測是否要宣布退選，朱立倫則表示抱歉讓外界擔憂，但他只是要讓大家反思台灣的工作環境，並指五一勞動節就是要大家好好休息一天，很多年輕朋友的工作都跟他的小編一樣辛苦，他也預告今晚臉書直播就要講勞工問題。

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