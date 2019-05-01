國民黨力推自經區 綠委：別用經濟糖衣隨中國起舞

2019-05-01 15:41

〔記者彭琬馨／台北報導〕針對國民黨今再度召開記者會，抨擊民進黨自己無能拚經濟，卻發動網軍抹紅「自由貿易經濟特區特別條例草案」。民進黨立委李俊俋說，經濟問題最重要還是「對等」，國民黨不要用經濟糖衣包裝中國統戰話術、隨中國口令起舞。

國民黨今召開記者會痛批民進黨抹紅自經區條例，還說國民黨提出更進步的方法，到底做錯什麼？「請放2300萬人民一條生路」。

民進黨立委李俊俋受訪時表示，民進黨對自經區條例「從第八屆就開始反對」，沒道理到第九屆就贊成；李俊俋並說，自經區一旦開放MIC就會變成MIT，台灣要承擔這些風險，他也看不出自經區條例「進步在哪裡」，痛批國民黨不要用經濟糖衣包裝統戰話術，其實只是隨著中國起舞。

民進黨立委陳亭妃先前在質詢時也多次抨擊，馬政府時期就曾把自經區特別條例送入立法院審議，但如今再度送入立院的條文，「就是放任外資與財團大幅減稅」，恐將直接影響投資及就業權。

對此時代力量黨團則曾表示，國民黨立委配合高雄市長韓國瑜提出的自經區條例，是披著「拚經濟」的外衣、實以「拚政治」為目的，透過製造輿論，讓台灣人陷入經濟飛漲的夢境，但實際上是再次以「自經區」為糖衣，包裹著台灣經濟與主權威脅的毒藥，呼籲台灣人不應輕易掉以輕心。

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