促編鄰長津貼、補助老人健保 議員：黃偉哲連任就穩了！

2019-05-01 12:11

〔記者蔡文居／台南報導〕台南市議員林阳乙、吳禹寰今天聯合進行市政總質詢，林阳乙質疑台南市是六都中唯一沒有編列鄰長交通津貼的縣市，要求編列鄰長每月發放2000元交通津貼。另外，老人健保補助也沒編，台南福利居六都之末，他並舉桃園市長鄭文燦為例，如果市長黃偉哲能編列鄰長津貼及補助老人健保，這樣連任市長「就穩了！」

林阳乙質詢時先詢問黃偉哲「市長你是以市民利益為優先？還是政黨利益為優先？」黃偉哲答說，「我是以市民的利益為優先。」

林阳乙接著表示，台南市鄰長每月2000元交通津貼，市府如果不補助，必須解釋清楚，「為何其他五都有，唯獨台南沒有？」他說，鄰長也不缺這2000元，「但這就是一個感覺─叫『尊重』。」

林阳乙說，其他五都有發放1500元至2500元津貼，唯獨台南沒有發放，要求市府比照辦理。

黃偉哲答詢表示，「我如果以政黨利益為夏先，更應該編列鄰長津貼2000元，以增取選票的支持，但編了增加市府負債。」他強調，有關鄰長津貼，「我會來認真思考檢討。」

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