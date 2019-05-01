愛情產業鏈精神？韓洞房花燭夜說 資深音樂人：解釋太輕蔑

2019-05-01 12:19

〔即時新聞／綜合報導〕高雄市長韓國瑜昨出席「重振台灣競爭力會議」時，重提「貨出去、人進來，高雄發大財」口號，並指這沒什麼高深理論，就像「愛情不就是費盡千辛萬苦，最後希望洞房花燭夜」，選舉就是「票多的贏、票少的輸」這種道理等。對此，資深音樂人許常德的臉書粉專「許常德的地下手記」昨貼文直言部分內容「不良示範」、這樣解釋愛「太輕蔑」。

「許常德的地下手記」在文中開宗明義反問，「哇，愛情是這樣嗎」，並指這較像愛情的「目的」，且是「少數人會這麼想的目的」，還稱「大多數都不想千辛萬苦，也不見得都是為了要結婚才愛情」。

「許常德的地下手記」指出，「千辛萬苦不見得是重視愛情」，有可能是個性不合、價值觀差距大、外界阻撓、傳統觀念施壓等，「把洞房花燭夜當作最後希望更是不良示範」，並稱愛情不該如此窄化，「如果這是最後希望，婚後難道就是絕望嗎」。

「許常德的地下手記」認為，「關於愛情，這麼解釋，太輕蔑」，他希望那只是玩笑話，「不是愛情產業鏈的精神」。

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