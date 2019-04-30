韓選舉支出破億、稱1瓶礦泉水是種理念 網酸「坦承唬爛」了？

2019-04-30 13:09

〔即時新聞／綜合報導〕高雄市長韓國瑜昨公布競選帳目逾億元，外界質疑與選舉期間的「一瓶礦泉水、一碗滷肉飯」差很大，不只被諷神話破滅，還在網路上引發熱烈討論。韓今表示，選舉經費多用在文宣，宣傳自身理念，並稱「一瓶礦泉水是一種理念」。對此，臉書粉專「打馬悍將粉絲團」解讀，韓坦承礦泉水打選戰「是唬爛了」。

「打馬悍將粉絲團」在附圖中指出，韓國瑜選舉支出破億，「選舉卻說自己只有一瓶礦泉水」，並稱韓竟說「一瓶礦泉水是一種理念」，似使該粉絲團忍不住預言「相信不久後，高雄人會發現，高雄發大財也只是一種理念」。

「打馬悍將粉絲團」另在貼文中直言，「韓國瑜坦承，一瓶礦泉水打選戰，是唬爛了」，還在句尾加上3個驚嘆號疑試圖加強語氣。

網友見狀紛紛在底下留言串回應，「有夠會掰的」、「就是有89萬人會相信他的屁話」、「你想當總統也是一種理念」、「我覺得很棒啊～很國民黨啊」、「我看韓導跟瑞凡的處境相同，已經回不去了」、「重新定義『一種理念』了」。

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