「發大財」口號怎來的？韓國瑜：道理就像愛情是為洞房花燭夜

2019-04-30 19:25

〔記者陳昀／台北報導〕高雄市長韓國瑜下午「吳韓會」後，趕赴馬英九基金會舉辦的「重振台灣競爭力會議」，跟郭、朱等人同台交鋒。韓國瑜重提競選口號「貨出去、人進來，高雄發大財」指出，這沒什麼高深的經濟學理論，就像愛情費盡千辛是為洞房花燭夜、選舉就是「票多的贏、票少的輸」這種道理，引發哄堂大笑，一旁的朱立倫面無表情，但其他與談人發言時，兩人仍偶有交談。

韓國瑜與談時開玩笑說，聽鴻海董事長郭台銘、前台北縣長周錫瑋報告後，不知今天是參加經濟論壇，還是總統大選辯論，一下子有點錯亂，韓也呼應郭台銘「想幫年輕人做事」表示，下一代年輕朋友一定非常辛苦，他內心憂慮、懼怕、擔心，孩子未來的競爭對象不只是縣市之間，要迎接的是來自上海、新加坡的挑戰。

韓國瑜提起自己的口號「貨出得去、人進得來，高雄發大財」這句話怎麼來的？他說，這道理不是很深，就像愛情，「愛情不就是費盡千辛萬苦，最後希望洞房花燭夜」，選舉有很多民調、策略、綁樁、請客，但其實就是票多的贏、票少的輸，那什麼是賺錢，就是東西賣出去、錢進得來，「真正的基層」要求不高，就是安身立命、養家活口。

韓國瑜表示，過去「學而優則仕」，所以大家腦袋僵化，認為「萬般皆下品，唯有讀書高」，但他觀察市府公務員，剛考上時戰戰兢兢、若干年後因循苟且，很多企業家都抱怨多如牛毛的法令、橫向聯繫不足、不配格的官員等，官員搞得像武林小說的綠林大盜，因此政府的改革非常迫切。

韓國瑜說，台灣經濟要發展，必須先把「巢」打造好，「鳳凰」（企業家）才會過來休憩、成長、築巢，然後展翅高飛，政府官員的心態很重要，大家齊心合作，台灣經濟才可能真正成長，否則任何美意很難推展。

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