韓國瑜「總統8字箴言」 教授舉納粹故事下場超慘...

2019-05-01 14:21

〔即時新聞／綜合報導〕高雄市長韓國瑜的口號從「貨出去人進來，高雄發大財」升級成「國家安全，人民有錢」，認為是總統的必要使命。對此，成大教授李忠憲說，過去一名波蘭裔猶太商人幫助納粹生產賺錢，造就「（納粹）人民有錢，（德國）國家安全」，但最後全家仍被納粹清洗，送進毒氣室中。

李忠憲今天在臉書上表示，波蘭羅茲（Lodsch）曾經有超過20萬的猶太人，過去由猶太人自己自治，波蘭裔的猶太商人倫高斯基（Chaim Rumkowski）是一個成功的商人，曾經是孤兒院的院長，負責當這個區域的區長，與德國的商人有非常好的關係，很會經營政商友誼。倫高斯基擔任區長的期間把這個地方變成納粹德國的生產工廠，「（納粹）人民有錢，（德國）國家安全」，這個地方負責生產了從兒童的玩具一直到軍事的設備，曾經為納粹德國賺進了幾千萬的馬克。

李忠憲指出，羅茲猶太人區成為納粹戰爭機器的高效能區域，倫高斯基認為只要羅茲的猶太人繼續為納粹提供如此巨大的服務，為他們提供有價值的戰時商品，他們就會保持安全，倫高斯基心想佔領者不會傷害如此有用的人。但是真正的帝國總督弗里德里希·貝爾霍爾在1939年12月說，羅茲猶太人區與所有其他的貧民區一樣，「只是一種過渡性措施」，最終目標是清洗羅茲的瘟疫。最後倫高斯基和他的家族還是跟羅茲所有的猶太人一樣進入納粹的最終解決方案奧斯維茲集中營的毒氣室中。

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