韓國瑜「征服宇宙」16字訣 其實是維多利亞學校校訓

2019-05-01 08:00

〔記者葛祐豪／高雄報導〕高雄市長韓國瑜昨天談到台灣的未來，認為應要「立足台灣、胸懷大陸、放眼世界、征服宇宙」，遭民運人士王丹酸是「說大話和吹牛皮功夫，真的已經到達宇宙級了。」但其實這16字訣是韓國瑜創設的維多利亞雙語學校校訓，他已經公開講過多次了。

韓國瑜去年12月到高科大演說時，勉勵學生要「立足台灣、胸懷大陸、放眼世界、征服宇宙」，最後一句「征服宇宙」，當時就引起網友熱議，紛紛表示：「果然有夢最美」、「巴斯光年也是光頭」。

記者當時查證，這4句話其實是韓國瑜創設的維多利亞雙語學校的校訓，他以前在該校畢業典禮時也曾講過，並非第一次公開講。

韓國瑜昨參加前總統馬英九主辦的「突破困境、迎接挑戰」圓桌論壇，在談及台灣未來展望時，再度搬出這16字訣，不少媒體沒聽過，以為韓國瑜又創出驚天動地的口號，其實根本只是校訓。

對此，網友酸說：「校訓也能拿出來唬爛」、「中二病才會想到征服宇宙這種蠢話」。

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