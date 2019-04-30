基進黨更新黨名為「台灣基進」 宣布投入立委選舉

2019-04-30 13:27

〔記者王榮祥／高雄報導〕以高雄為總部的基進黨今發表新品牌形象，宣布更新黨名為「台灣基進」，同時宣布投入下屆立委選舉。

「台灣基進」今發表一系列新視覺設計與形象影片「台灣基進再出發！」，強調堅韌、踏實的精神，鼓勵大家要有勇氣站出來對抗中國，守護台灣。

黨主席陳奕齊說，台灣基進會參與2020立委選舉，瞄準六都艱困選區，迎戰藍紅勢力、保衛台灣大局。

陳奕齊表示，明年大選「民進黨不敢戰的，台灣基進來戰」，將瞄準六都艱困選區投入立委選舉，此次全面更新品牌形象，就是代表台灣基進整裝旗鼓再出發。

他說，明年大選對台灣前途影響重大，去年議員選舉時，台灣基進力抗韓國瑜爆紅，但還是無法抵擋住韓流，讓他成為總統極為熱門的人選。

他認為，台灣當前情勢非常危急，世界政經秩序正在重組，而中國正面臨其他國家抵制與經濟衰退等挑戰，因此明年台灣人民的選擇，對台灣未來至關重要，若明年大選由親中候選人出線，台灣將與國際抗中潮背道而馳。

台灣基進發言人、抗韓名將陳柏惟不諱言指出，過去黨名「基進黨」與識別顏色，容易讓人聯想到民進黨，為了加強區隔遂更名為「台灣基進」，並將原本的草綠色改為磚紅色，以台灣傳統建材「磚頭」傳達本土、草根意象，象徵「眾人合力、共同累積」，打造建國基石。

陳柏惟說，黨徽結合新舊設計，以象徵建國基石的方框包覆原本的南十字星形狀，凸顯「台」字；英文名稱部分，以 Taiwan Statebuilding Party 取代 Taiwan Radical Wings，強調建國主張。

陳柏惟也透露「自己絕對會投入立委選舉」，選後看到民眾熱情，與理解台灣迫切的危機，因此絕對不會辜負選民期待，將會用盡全力捍衛台灣利益。

他說自己最想挑戰國民黨立委如黃昭順、許淑華等，而台灣基進評估在高雄、台中、大台北地區，陸續在洽談與評估合適人選中。

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