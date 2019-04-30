宋楚瑜認同一國兩制？ 蘇貞昌：今天香港恐是明天台灣

2019-04-30 12:42

〔即時新聞／綜合報導〕親民黨主席宋楚瑜接受中國官媒《新華社》專訪提到，「台灣是中國的一部分、追求統一是兩岸中國人的共同責任、九二共識就是追求統一」，對此行政院長蘇貞昌認為，維護國家自由民主、永續長存，才是人民的福氣。親民黨發言人李鴻鈞則澄清，宋楚瑜並未提及一國兩制。

綜合媒體報導，對於宋楚瑜說法，以及鴻海董事長郭台銘認為兩岸關係受限。行政院長蘇貞昌今天上午參加「韌性台灣-全國治水會議」前指出，在總統蔡英文的領導下，台灣經濟穩定成長，失業率創新低，台商也回流，外企如美國超微伺服器工廠更加碼投資台灣，蘇貞昌強調，對台灣未來有信心，應努力維護我國自由民主，並永續長存，才是人民真正的福氣。

報導指出，蘇貞昌也提到日前香港逃犯條例修法，他說這不只是台灣民眾赴港有風險，更應注意「看到今天的香港，大家要憂心不要變成明天的台灣」。蘇貞昌稱中國當年承諾香港人民50年不變是「空話」，希望大家不要上當，應努力維護台灣的民主與自由。

報導表示，李鴻鈞澄清，宋楚瑜在出訪期間並未提及「一國兩制」，反而向《新華社》強調，以目前香港模式，台灣人民沒辦法接受，希望中國好好看待兩岸問題。至於「一中」的論述，則是以《中華民國憲法》為依歸。

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