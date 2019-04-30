台灣淪「前線」車前卒？ 唐鳳：郭台銘成長背景反映冷戰思維

2019-04-30 11:37

〔記者陳鈺馥／台北報導〕行政院政務委員唐鳳本月訪美行，美方以「前線」形容台灣，有意參選總統的鴻海董事長郭台銘近日發文批評，台灣自願當某一方的車前卒。對此，唐鳳今日與媒體茶敘表示，可以理解郭台銘的成長背景，聽到「前線」會基於過去冷戰記憶的想像，那種上世紀觀念低估台灣在全球可發揮的潛力。

唐鳳指出，郭董的成長背景聽到「前線」這個字，會基於過去冷戰記憶的想像。她自己有在訪美提到「北京當局不斷挑戰海峽中線，與其說是力量展現，不如說是不安全感投射，反映出治理模式缺乏自信」。

唐鳳表示，這次造訪華府聽到「前線」這個字，各個智庫對於「前線」理解及其他國家想法，都是台灣是民主創新前線，有太多科技、創意的精神，在這上面台灣是完全不孤單的。

唐鳳強調，若用郭董那種上個世紀觀念來看，低估了台灣發展至今可以在全球發揮的潛力，事業遍布全球的郭董應該要有這樣的了解。

唐鳳也說，這次去了這兩年專門在研究假訊息的智庫，也看了許多報告，大家都有同樣理解，假訊息不是特別要去創創造某種政治言論，它是要摧毀公益社會的信任，政院修法是要處理有危害的、故意的，台灣的自由開放是最核心價值，現在修法要處理的不會危害到新聞自由。

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