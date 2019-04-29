再發感觸文 韓國瑜嘆選太陽變「難字了得」 網酸：有夠噁心

2019-04-29 23:40

〔即時新聞／綜合報導〕高雄市長韓國瑜日前針對總統大選發表「五點聲明」，近來又陷入選舉經費疑雲。對此，韓國瑜在今（29日）晚表示，不久前他還在為選擇哪一顆太陽左右為難，誰知這一切現在卻升級到「怎一個難字了得」的地步。但網友看完卻狂酸「怎麼可以噁心成這樣啊」。

韓國瑜今晚10點於臉書表示，繼4月23日的「韓五點」之後，不少人說韓國瑜終於神話破滅，「其實這句話真是太抬舉我了，過去200多天裡我哪裡是什麼神話，最多就是一個各方狙擊好手的賞金獵物，每天為了市政疲於奔命之際，還要左閃右避各種明槍暗箭。」

韓國瑜表示，在發表聲明之前，其實許多人並不贊同，說穿了就是擔心大鬧天宮的孫悟空，變成裡外不是人的豬八戒，但他還是說了，說了他的進退兩難，也表達了他對最近一連串政治硝煙的無可奈何。

韓國瑜透露，其實不久之前他還在為選擇哪一顆太陽左右為難，誰知這一切現在卻升級到「怎一個難字了得」的地步。而89萬張選票千斤萬擔；退一步，海內外殷切期盼重如泰山。

韓國瑜有感而發地說，27日他親睹耳聞現場一片旗海的聲嘶力竭，他心潮澎湃也萬千感慨，他知道大家長久以來聽了太多政治鬼話，哪還有閒情逸致追逐什麼政治神話？「不過就是憂心台灣的未來、也厭倦了辯駁惡意政客加諸的罪名」。他也提到，要各位韓粉們稍安勿躁，再給他一點時間平衡輕重。

韓國瑜臉書文章轉貼到PTT後遭網友狂酸，「你講話可以說重點嗎？難怪辯論被屌打」、「怎麼可以噁心成這樣啊」、「咧公3小 要選就市長辭一辭 講一堆543」、「這人是不是有被迫害妄想」、「整篇都是場面話 重點在哪裡？」。

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