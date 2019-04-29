韓國瑜臉書發感觸文又刪除 新聞局：小編沒確認就發、隨後刪除

2019-04-29 11:14

〔記者王榮祥／高雄報導〕高雄市長韓國瑜今凌晨在臉書PO文、隨後又刪除，引發外界好奇，高市新聞局長王淺秋上午查證後表示，市長個人粉絲團並非高市府經營，初步了解是小編的文字沒經過程序確認前即不慎發出，後來刪除。

高雄巿長韓國瑜個人臉書粉絲頁今凌晨發文表示，「昨日親睹耳聞一片青天白日旗海飄揚的聲嘶力竭，我心潮澎湃也萬千震撼，我知道這數萬人頂著烈日、排著長龍，不是為了什麼造神追星，而是長久以來見識了太多政治鬼話，所以嘶吼著對於台灣未來的憂心、也揮舞著對於無恥無能政客的厭棄。」

文中表示，「我（韓國瑜）聽到了也看見了，所以我懇請各位的鄉親父老兄弟姊妹們稍安勿躁，再給我一點時間去平衡輕重，因為我肩上的千斤萬擔實在容不得分毫不平，也請各位相信，無論我接下來做出任何決定，都是希望看見一個不計個人得失、力求重返執政的國民黨，也是為了一個『台灣安全、人民有錢』的穩定將來。」

但這則在韓國瑜臉書上的貼文今早上就被刪除，卻在「韓國瑜高雄市長」臉書粉絲頁還能看見、引發質疑。

高市新聞局長王淺秋表示，韓國瑜臉書並非巿府營運，經過詢問，是小編在文章內容還沒確認前就不小心發出，所以立刻刪除，就是如此。

王淺秋進一步表示，市府官方粉絲頁在新聞局部分為樂高雄，各局處則有各局處的，韓國瑜市長粉絲團是由市長個人經營，並非市府。

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