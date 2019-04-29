韓國瑜疑深夜發文又急刪 網友噓爆

2019-04-29 10:36

〔記者葛祐豪／高雄報導〕高雄市長韓國瑜疑昨天深夜在臉書發表「一片中華民國旗海飄揚的感觸」，但網友今天早上發現文章不見，網友酸說：「可能是發太快，吳韓會以後才要發，結果小編腦袋秀逗提早發出來，趕快刪」、「出爾反爾的北漂騙子」。高雄市新聞局長王淺秋則表示，因小編未確定文字即不小心發出，所以刪除。

韓國瑜在文章中說：「昨天（27日）我親睹耳聞一片青天白日旗海飄揚的聲嘶力竭。我心潮澎湃也萬千震撼，我知道這數萬人頂著烈日、排著長龍，不是為了什麼造神追星，而是長久以來見識了太多政治鬼話，所以嘶吼著對於台灣未來的憂心、也揮舞著對於無恥無能政客的厭棄。」

韓國瑜表示：「我聽到了也看見了，所以我懇請各位的鄉親父老兄弟姊妹們稍安勿躁，再給我一點時間去平衡輕重，因為我肩上的千斤萬擔實在容不得分毫不平，也請各位相信，無論我接下來做出任何決定，都是希望看見一個不計個人得失、力求重返執政的國民黨，也是為了一個『台灣安全、人民有錢』的穩定將來。」

文章一出，許多韓粉紛紛留言鼓勵，但說也奇怪，網友今天早上發現，這篇發文已經刪除了，不過全文已經被網友截圖。批踢踢網友狂噓說：「超噁心的大人 」、「 257字 這是政治鬼話版的心經啊」、「出爾反爾的北漂騙子」、「回顧政治0分 真的是史上最大笑話」。

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