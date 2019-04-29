「感觸文」太敏感？！韓國瑜疑深夜PO文又急刪文

2019-04-29 06:29

〔即時新聞／綜合報導〕韓粉前天（27日）在高雄鳳山舉辦挺韓誓師大會，韓國瑜原本對外說不會參加，沒想到突然出現，他在場說，未來誰要選總統，就要做到「台灣安全、人民有錢」，請大家再給他一點時間，很快就會知道答案了。韓國瑜28深夜在臉書PO「感觸文」，強調他接下來無論做出任何決定，都是希望看見一個不計個人得失、力求重返執政的國民黨。韓國瑜的臉書今天上午卻不見這則PO文，疑似刪除，引發網友討論，「韓國瑜高雄市長」粉絲頁則仍可看見這則PO文。

韓國瑜27日在誓師大會上說，請大家尊重他的決定，再給他一點時間，他有一些話不好講，因為他跟高雄市民有約定，請務必再給他一點時間。

28日他在臉書以「一片中華民國旗海飄揚的感觸」為題PO文表示，昨天他親睹耳聞一片青天白日旗海飄揚的聲嘶力竭。「我心潮澎湃也萬千震撼，我知道這數萬人頂著烈日、排著長龍，不是為了什麼造神追星，而是長久以來見識了太多政治鬼話，所以嘶吼著對於台灣未來的憂心、也揮舞著對於無恥無能政客的厭棄。」

韓國瑜說，他聽到了也看見了，懇請各位鄉親父老兄弟姊妹們稍安勿躁，再給他一點時間去平衡輕重，因為他肩上的千斤萬擔實在容不得分毫不平，也請各位相信，無論接下來做出任何決定，都是希望看見一個不計個人得失、力求重返執政的國民黨，也是為了一個「台灣安全、人民有錢」的穩定將來。

今早在韓國瑜臉書上已看不見這則PO文，不過已有媒體報導且截圖，網友懷疑原文已刪除，也有人懷疑臉書上真的有這一則貼文？

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