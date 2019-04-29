4000萬VS1碗滷肉飯 韓國瑜14:00開「選舉帳務說明會」

2019-04-29 08:49

〔記者王榮祥／高雄報導〕國民黨自爆高雄市長韓國瑜曾取得至少四千萬元競選經費，與韓國瑜選舉期間標榜一瓶礦泉水、一碗滷肉飯的形象出現極大落差，也引發外界強烈批判，高雄市政府上午正式公告市長韓國瑜新增行程，將於今天下午兩點舉辦選舉帳務說明記者會。

前立委蔡正元日前揭露國民黨主席吳敦義，至少曾挹注高雄市長韓國瑜四千萬元競選經費，韓國瑜第一時間嚴詞否認，還說如果有拿、會辭去高雄市長；事後吳敦義親口證實有委託好友業者捐款給韓國瑜、但他沒經手，韓國瑜也改口說要再整理一下資料，謝謝吳敦義幫他說明，但絕口不再提辭職。

但因為韓國瑜選舉期間標榜一瓶礦泉水、一碗滷肉飯，結果被爆料獲得不少募款，加上兩千多萬元選舉補助，引發外界對其財務的疑慮，認為打破礦水水、滷肉飯的假印象。

韓國瑜昨天在非公開行程、一場法會中被媒體攔截，鬆口表示今天會統一公布帳目，高雄市政府上午確認，將於下2點在鳳山行政中心召開「選舉帳務說明」記者會。

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