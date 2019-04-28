韓粉造勢揮舞國旗 徐世榮批：是否侮辱這面旗？

2019-04-28 14:18

〔即時新聞／綜合報導〕韓粉昨舉辦「挺韓選總統」誓師大會，韓國瑜原本對外公開不參加，昨晚卻又突然現身會場，政大教授徐世榮對此則在臉書質疑，現場有許多支持韓國瑜的民眾揮舞中華民國國旗，「是否侮辱了這面國旗？」因為韓先前曾私自造訪中聯辦及國台辦，等同隱約接受中共的「一國兩制台灣方案」，質疑「韓國瑜真的愛中華民國嗎？」

挺韓民眾昨於韓國瑜競選市長的鳳山勝選空地，自發性舉辦挺韓選總統誓師大會，高喊「韓國瑜選總統」，原本表示不出席的韓國瑜昨晚卻突然現身，引發外界議論。

不過除了突然現身惹議，政大教授徐世榮也在臉書發文指出，在韓國瑜的造勢場合都會看到中華民國國旗，但徐指出，「這群揮舞中華民國國旗的長輩及朋友們，你們知道你們所支持的韓國瑜已經走進中聯辦及國台辦嗎？你們知道你們所支持的韓國瑜已經隱約接受中共的『一國兩制台灣方案』嗎？」

徐世榮質疑，「韓國瑜口口聲聲說是『中華民國生死保衛戰』，但他本身依然反共嗎？他還堅持中華民國是個主權獨立的國家嗎？還是說，他已經用自己的直接行動宣告中華民國的死亡？」並指「如果已經不反共了，甚且都是『經濟100分政治0分』的熱情投共了，那為什麼還要揮舞這面國旗？在韓國瑜面前揮舞中華民國國旗是否侮辱了這面國旗？他真的愛中華民國嗎？」

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