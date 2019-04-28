造神無極限？韓粉指西班牙老外都讚韓 網友酸：火星人也誇韓

2019-04-28 11:34

〔記者王榮祥／高雄報導〕臉書粉專打馬悍將轉貼某韓國瑜系列臉書社團貼文，內文指出韓粉到西班牙旅遊，竟有外國人稱讚高雄市長韓國瑜？打馬小編直言實在有夠唬爛，最好西班牙人知道韓國瑜啦...，網友更發揮想像，整理出火星人版、奈及利亞版。

貼文指出，這幾天到西班牙旅遊，在飯店電梯遇到一個外國人問我來自何處？我說台灣，他馬上問：高雄嗎？我差點想哭出來，高雄人你是何等幸運，有一個如此為你們怒（應該是「努」、尊重原文）力打拚與宣傳的高雄市長，高雄人若不愛他，實在沒有良心。

網友留言，「人家轉身大笑、終於看到一個全球級的87」、「說不定那老外覺得現在高雄人很多頭殼破洞」、「也許他去的是西班牙大旅社？？」、「應該還有下文吧！高雄嗎？妳們那市長真的很沒知識，喜馬拉亞山跟阿爾卑斯山傻傻分不清」。

有網友推出其他版本，「最近靈魂出竅去奈及利亞，當地人問我哪裡人，我說台灣高雄，他馬上說，忍耐點，每天聽人唬爛是很累的」

有網友則想到火星，「這幾天到火星旅遊，在星際太空中心遇到一個阿里布達星人問我來自何處，我說地球，他馬上問：地球台灣高雄嗎？我差點想哭出來，地球人你是何等幸運⋯」。

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