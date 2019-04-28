韓花4千萬選舉？柯︰不止啦 看就知道

2019-04-28

〔記者蔡亞樺／台北報導〕高雄市長韓國瑜遭質疑收四千萬元選舉經費，引發議論紛紛。台北市長柯文哲昨天上午出席牙醫年會時，媒體詢問柯看法。柯文哲直言，他選過兩次選舉就知道，「你看他那選舉，費用是多少，算一算也知道，一定有很多錢」。媒體追問是不是不止四千萬，柯說，「不止啦！看就知道。」

「韓掉下來也贏我們十幾趴」

韓國瑜於本月廿三日發表是否參選總統的五點聲明，引發議論，有人認為韓國瑜的表態，讓他摔落神壇。柯文哲被問到此事時表示，不會啦，「他掉下來也是贏我們十幾趴」，哪有什麼差。對於兩人粉絲是否重疊？柯則說，其實由他跟韓國瑜臉書上的粉絲看，重疊只有十％，很低，支持群眾不太一樣。

媒體提到藍綠總統初選階段，柯的民調還是有三成，未來多加六％有機會可以贏得總統？柯文哲嘆口氣說，這陣子整個台灣太亂，不管國、民兩黨，老實講，這種宮廷大戲，演久了人民還是會討厭。

柯指出，他不喜歡整個台灣現在變負面選舉，討厭民進黨所以投給國民黨，討厭國民黨所以投給民進黨，其實政黨輪替應該是「你做不好，換一個比你好的」，結果三次政黨輪替是「你做不好，我換一個跟你一樣爛的」。

柯文哲說，所以賞味期越來越短，阿扁總統可以撐六年，馬總統就撐四年，小英總統只剩下撐兩年，因為人民越來越不耐煩，他覺得台灣社會這樣不是一個健康的狀況。

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