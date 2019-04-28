柯P酸專案報告缺席、遲到 藍綠北市議員反轟：搞不清楚議事規則

2019-04-28 00:21

〔記者蔡亞樺／台北報導〕2017年台北世大運成功舉辦，台北市長柯文哲27日下午受邀參加國際扶輪社例會演講，柯提到，世大運籌辦時飽受批評，議會當時要求專案報告，議員不是遲到就是缺席，引來藍綠北市議員不滿，齊聲批柯帶頭破壞府會關係。

民進黨市議員洪健益說，專案報告議程由議會決議後，市府提前提供書面報告給各議員，議員就內容判斷是否要去專案報告，若有議員沒到，也能用書面質詢方式監督市政，顯然柯對議事規則不懂，公開對不懂議會程序的民眾，數落議員，不盡公平。

國民黨市議員應曉薇解釋，專案報告由各議員提案，經各黨團統籌，最後議長召開黨政協商確認日期與次數，議員看過書面報告後，覺得沒問題就不用去，要到場聽柯的報告，議員也是一大早排隊登記發言；她強調，府會關係很重要，柯應多尊重議員，老是帶頭破壞府會關係，這不是好事。

柯昨演講時回憶世大運籌辦過程，感嘆世大運成功後參加遊行的人很多，但在這之前，台灣社會多是幫忙少、嘲笑謾罵比較多，例如當時媒體批評選手村掉漆、門票票房慘、周邊商品滯銷等，所以他在世大運最後一刻學會的是，「總統大選不用急著表態，現在做什麼都是浪費力氣。」

柯還到，當時議會要求要開專案報告，真的去專案報告沒人來，（議員）不是遲到就是缺席，這就是社會常態，「罵你的人很多、幫忙的人少，但把你的事做好就好。」

接著，柯播放一張他視察田徑場跑道時跌倒照片，柯笑說，人沒有不跌倒，但又不能賴在地上等救護車來，所以要跑到終點，假裝說跑道彈性不錯，反正人生跌倒了，爬起來就好勇敢到終點。

柯文哲表示，當時世大運每天都是議會、媒體在罵，但罵什麼就改什麼。柯還說，世界變化太快，不可能不犯錯，跌倒爬起來就好，政治上最危險就是不認錯，一例一休就是一個例子。

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