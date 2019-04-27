媽祖也有託夢要他選總統？ 王金平還原真相

2019-04-27 22:55

〔記者翁聿煌／新北報導〕台灣首富郭台銘宣布參選總統時說，是「媽祖託夢」要他選，引發台灣政壇一片媽祖熱潮，當時媒體報導王金平也說「媽祖要他選」，王金平今天還原真相，他說，34年前，他的親戚被媽祖託夢，指示王金平會沒被國民黨提名，也要堅持選下去，王金平依照媽祖指示，「結果真的一步一步往上爬」，當到立法院長。

王金平今天參加王金平之友會新北市後援會成立大會，他致詞時提及今天是農曆3月23日媽祖生日，各地媽祖廟都在遶境祈求風調雨順、國泰民安，還有祈求大家身體健康、大吉大利。

王金平說4月初，大甲鎮瀾宮媽祖要出巡8天7夜，那時候他到台中，有記者問他是否也被媽祖託夢，記者誤以為他和郭台銘一樣都被媽祖託夢。

王金平說，其實他要說的是在34年以前，那時他已經做立法委員好幾年，「當時有一個親戚來找我，告訴我說，他在拜媽祖的時候，神明指示他告訴王金平」，明年、也就是民國75年時，不會被國民黨提名，但是王金平還是一定要出來選，「因為你是一顆天上的星星」。

王金平說，後來國民黨果然沒提名他，但他堅持參選到底，當時的對手反而不敢選下去，最後他變成報備參選，在鄉親熱烈支持下順利當選，結果真的一步一步往上爬，從黨團書記長、兩屆副院長和5屆立法院長，就是因為當時接受媽祖的庇佑，所以4月初在大甲，他才說，「媽祖特別照顧、庇佑我，在媽祖面前不能講假話」。

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