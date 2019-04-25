批台電恐嚇國人 環團：台灣關核電也不會缺電

2019-04-25 15:01

〔記者黃欣柏／台北報導〕隨著氣溫飆高，國內用電量也增加，台大醫院前副院長王明鉅昨特別在臉書上發文稱「今天很可能是2019年第一個電力備轉容量率低於6%的日子」。對此，綠色消費者基金會秘書長方儉今召開記者會表示，缺電與備轉容量率都是工程技術與管理品質問題，否則除了少數特異情形，台灣供電十分充裕，「就算把核電關閉也不會缺電！」

方儉指出，按照「能源管理法」的「電源不足時期限制用電辦法」，台灣從1995年起就從未展開限電措施，顯示台灣在正常情況下根本不缺電，除非是遇上如2017年的815大停電等天災、極端情況才可能會缺電。

方儉痛批，多數國人會有台灣缺電的印象，就是因為台電、經濟部長年以「缺電」假新聞恐嚇國人，甚至歷任總統、行政院長也都誤信缺電，結果嚇退一群想要投資的外商，進而導致國家經濟發展遲滯。

方儉強調，以國際上的電力計算公式來估計，台灣不但不缺電，甚至還有餘裕，而台電卻長期用「裝置容量」、「備轉容量」、「備轉容量率」、「備用容量」等民眾看不懂的專業術語混淆視聽。他並批評，國內政治人物口口聲聲喊著要「拚經濟」，但如果政府連幾個電廠的產能利用率都管不好，「這要如何拚經濟？」

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