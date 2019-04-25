國安局142件檔案拒解密 楊翠：不符合轉型正義觀點

2019-04-25 12:39

〔記者陳鈺馥／台北報導〕國發會檔案局辦理第6波檔案徵集，向國安局徵集176件戒嚴時期政治檔案，國安局僅移轉34件，其餘142件全列「永久保密」拒絕提供；對此，行政院促轉會代理主委楊翠今接受廣播專訪表示，很遺憾國安局對檔案解密，不符合轉型正義觀點。

楊翠指出，一個國家在檔案移轉和解密、降密過程會歷經波折，台灣太晚做轉型正義關係，許多工作以前是民間研究者在進行，但對檔案解密難以發揮效用，直到促轉會去年成立，用國家高度處理轉型正義，才能促使檔案解密。

楊翠提及，國安局一直認為他們保密與國家安全相關，促轉會一直都有在協調當中，相信會有好的結果。永久保密是判斷之後的結果，由國安局做的判斷，當時促轉會與國安局溝通，有保證不會去洩漏相關個資，很遺憾國安局對檔案解密，不符合轉型正義觀點。

楊翠表示，有請行政院政委出面，結果還是沒有效果，後來就是請總統府秘書長陳菊出面，現在看下來可以慢慢一件、二件解密。與各機關維持

她談及，促轉會必須堅定完成促轉條例賦予任務，不然就是瀆職了，第二個立場是要協商，與各部會站在溝通及協調關係。

楊翠強調，解密檔案不會動搖國本，對林宅血案、陳文成命案推進應該會有所幫助，不過因為內容沒有看見，現在沒有辦法評估。

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