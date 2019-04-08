質疑「政治檔案條例」追殺國民黨！藍委大鬧立院司委會

2019-04-08 09:55

〔記者陳鈺馥／台北報導〕立法院司法及法制委員會今日審理「政治檔案條例草案」，立法院國民黨團甲級動員應戰，質疑立法追殺國民黨，國民黨立委沈智慧大鬧委員會，一度衝上召委段宜康面前嗆聲，要求將法案退回程序委員會。對此，民進黨立委管碧玲批評，沒有罰則法律何來追殺，根本不能退回程序委員會。

「今天會議應該要停開！」沈智慧認為，「政治檔案條例」涉及部會非常多，全世界沒有執政黨會立「促進轉型正義條例」、「政治檔案條例」，兩條法律來追殺國民黨，追殺何其慘忍，10個月後鹿死誰手還不知道。

國民黨立委賴士葆表示，今天不可以進入逐條，看看過去歷史，立法院只有在本屆第一會期討論過尤美女和林俊憲版本，政院提案今日才到就要進入逐條討論，必須給立委詢答，必須與經濟委員會聯席出席，這是追殺國民黨最後一塊拼圖，東廠居然可以決定一切。

針對國民黨立委質疑追殺，行政院政委兼國發會主委陳美伶受訪指出，今天為何要立法，是希望在法律原則下執行，我國是法治國家，一切依法行政，今天提出法案是希望在歷史真實的呈現，及個人資料保護平衡當中，取得很大的範圍，公允地來談法律，「本來就是要讓它法制化」。

對於未來國民黨政治檔案是否收歸國有？陳美伶表示，政黨及其附隨組織的政治檔案，在促轉條例已有相關規定，由促轉會審定之後交由檔案局管理，有一定程序大家不用擔心。

陳美伶強調，「政治檔案條例草案」沒有訂定任何處罰，因為現行法律已有相關罰則，就回到各法規定處理，這是公開討論場合，這是法治國家應該走的路，應該公允攤開在陽光下討論。

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