5月訪日見謝長廷「白綠破冰」？柯文哲：私人交情

2019-04-25 10:11

〔記者蔡亞樺／台北報導〕繼以色列、美國行後，台北市長柯文哲5月底將出訪日本、6月前往中國上海參加雙城論壇，美日中將全部訪完，被解讀是為總統大選鋪路。柯文哲今早受訪時說，隨時都要跟三方（只美日中）保持友好、都要有三方支持，媒體是否布局總統大選，柯反問記者，「為什麼要想那麼多」，記者說安排很密集，柯表示，是剛好，「我們每天都有剛好的事」。

柯文哲2月底出訪以色列、3月中出訪美國，市府幕僚昨指稱，柯文哲受駐日代表謝長廷邀請，出席5月23日至25日在日本富山縣舉行的第12屆台日觀光高峰論壇，柯還說「被拜託」。柯文哲今日無公開行程，今早在市長室外接受媒體聯訪，媒體問到此事。

柯文哲表示，去年台灣到日本旅遊460萬人，日本到台灣卻不到200萬人，以人口比例計算，台灣人去日本觀光旅遊太多人，因此想辦法拉一些日本客來台觀光，此次富山要辦台日觀光旅展，「我最近有去拜訪謝長廷大使，他說要不要加油一下，我說『好啦！』」。

媒體詢問是否白綠破冰，柯否認，表示這跟白綠破冰有什麼關係，「這叫私人交情」。媒體問此次赴日出訪「是被拜託」，柯則說，不要說是拜託，是說可不可以「さあ歐彥（指日文發音，意思是指加油）」，歐彥就是加油的意思」。

由於高雄市長韓國瑜計畫出訪日本，媒體問是否在較勁？柯文哲說，不會啦、不會啦，此次訪日沒有這麼多時間，所以時間會壓到最低。媒體也問到6個月來出國4次，柯說，2016年他也出訪3次。

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