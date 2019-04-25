韓國瑜跌下神壇回人間 他曝這件事觸發「將摔入地獄」

2019-04-25 00:31

〔即時新聞／綜合報導〕高雄市長韓國瑜23日發表5點聲明，引發各界與藍營人士反彈，李敖之子李戡一針見血地指出，韓國瑜的表態「讓他正式跌下神壇，重回人間」，韓國瑜若無法兌現競選承諾「將重重摔進地獄」。

韓國瑜23日聲明指出，「對一路走來，鼓勵、支持、愛護韓國瑜的海內外朋友，深深表示感謝！在擔任高雄市長的這段日子中，我深刻的體會到只有台灣好，高雄才會更好，只有台灣能改變，我才能真正改變高雄，對於國民黨2020年總統大選，此時此刻，我無法參加現行制度的初選。」

「長久以來政治權貴熱衷於密室協商，已經離人民越來越遙遠了，台灣的政治改革已經刻不容緩。希望黨內高層都能夠體察民意，關注社會脈動，重視庶民經濟，勿忘世上苦人多，自己生在台灣、長在台灣，死在台灣，未來也會埋在台灣，他熱愛中華民國，對中華民國的發展及守護，願負起責任，不計個人得失榮辱，只願能夠改變台灣。願天佑台灣人民、天佑中華民國。」

李戡認為，現在高雄市有89萬人等待韓國瑜兌現「發大財」的承諾，韓國瑜只能靠著中國來實現，但他訪美時稱「國防靠美國」讓中方相當不爽，將關於韓國瑜的輿論管制與禮遇全數取消，共產黨內的「讓利派」也無法繼續相挺，舊的訂單就算沒取消，也不會有新訂單了，一旦高雄無法發大財，韓國瑜將從人間跌入地獄，「災難已經開始」。

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