遭國台辦批「阻礙兩岸交流」 內政部開砲：輪不到中國政府評論

2019-04-24 18:48

〔記者黃欣柏／台北報導〕內政部日前對違法赴中國簽署協議的村里長開罰，竟遭中國國台辦批評是「刻意阻撓兩岸交流」。內政部稍早霸氣回應表示，這種評論是因為對民主法治無知，事實上自1992年「兩岸條例」公布施行以來，地方政府與中方簽署任何合作交流文件，都得依該條例規定進行，「輪不到中國政府恣意評論！」

內政部政務次長陳宗彥指出，政府正面看待國人從事兩岸各項交流活動，但仍應遵守「兩岸條例」等相關法令。依現行規定，地方政府非經主管機關許可，不得與中方進行任何形式之合作，未經內政部會商陸委會報請行政院同意，也不得與中方的地方機關締結聯盟。

陳宗彥表示，「兩岸條例」公布施行至今，所有縣市政府簽訂契約或備忘錄都是依條例進行，並不是這兩年才有，2013年迄今內政部共僅懲處10個個案，其中包含一名里長，這顯示多數縣市政府都是依規定進行兩岸交流跟簽訂契約，只有少數違法受罰，內政部也呼籲各縣市政府、議會、鄉鎮市區公所代表甚至村里長，未來進行兩岸交流都務必要遵守「兩岸條例」。

陳宗彥強調，內政部從未限制民眾進行兩岸交流，也鼓勵兩岸多互相了解，但台灣是一個民主法治國家，所有國人都須遵守國家法律，「輪不到中國政府評論自由民主法治的台灣！」

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