又出訪！ 柯文哲5月要去日本出席觀光論壇

2019-04-24 16:14

〔記者沈佩瑤／台北報導〕又出訪！台北市長柯文哲上半年行程滿檔，先後到以色列、美國參訪，未來還將到上海出席暫定在6月底舉辦的台北上海雙城論壇。今傳出，5月底時將安插一趟日本行，參加觀光論壇。市府幕僚證實正在規劃中，指是應駐日代表謝長廷之邀，出席5月23、24日出席在富山市舉行的台日觀光高峰論壇，但實際的出訪行程、天數等還要再確認。

儘管市府內部仍在安排，但柯文哲在2020前一次走完中美日3國，不難被外界聯想到是為了總統大選鋪路。柯文哲下午主持公安會報前遇媒體詢問此事，苦笑說是被拜託的，還解釋說，「我過去幾年也是固定每年出去兩次啊！」

但媒體提醒，柯目前已去過以色列和美國，接下來去日本就超過3次，柯沉吟幾秒後僅說，「以色列也是被硬拜託去的啊！」

據了解，柯文哲此次是應駐日代表謝長廷之邀，出席5月23、24日出席在日本富山市舉行的台日觀光高峰論壇，但實際的出訪行程、天數等還要再確認。

市府幕僚表示，目前行程都還在規劃中，且議會本屆會期將一路持續到6月中旬，若要在5月底出訪日本勢必要慎選時間，因此出訪天數也不能太長。

對於頻出訪恐招致外界的批評，市府幕僚強調出訪一定會與市政有關聯性，例如年初的以色列就是全球市長會議，3月的美國行則是台北與亞特蘭大市締結姊妹市40週年，預計在6月底舉辦的雙城論壇是市政交流，若啟程赴日出席觀光論壇，主要行銷台北市拓展日本觀光客源，是很好的目的。

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