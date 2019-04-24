ROC美學升級成PRC美學？高市勞工公園驚見中國各省模型

2019-04-24 15:37

〔即時新聞／綜合報導〕正當全國都在關注高雄市長韓國瑜是否要選總統的同時，韓市長轄下的高雄市勞工公園竟然驚傳出現來路不明的中國各省模型，讓網友驚訝地表示，難道是「從ROC美學升級成PRC美學了」？

1名網友今天（24日）中午在大型網路論壇PTT發文指出，自己在高雄市的勞工公園發現這個來路不明、意義不明的「中國各省模型」。從圖片中可以看到，模型的中央是高雄市市徽，但一旁竟然圍繞著貴州省、安徽省、寧波市、湖北省、福建省、雲南省等6個中國地區的相關模型。原PO指出，這個模型「有的是省，有的是城市，這是哪門子的排法」，而且「沒頭沒腦的，也沒有署名，不知道他想表達什麼」。

對此，網友紛紛留言表示，「中國高雄無誤，中華台北表示欣慰」、「投票真的很重要，每一票都會決定國家未來」、「誰能告訴我這個東西花多少錢」、「老實說是不是又是中資啊」。模型讓大多數人都覺得很震驚，也讓人不禁臆測，難道這又是中資入侵高雄的傑作嗎？

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