中國漁船越界攜帶三層網 澎湖縣長當面訓誡

2019-04-24 12:09

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕澎湖海巡隊今日首度查獲攜帶三層網越界中國漁船，雖然未作業，但因危害海洋生態甚鉅，澎湖縣長賴峰偉親上火線，當面訓誡6位中國漁船船員，並表明7月份前往中國泉州媽祖會香，將再次向中國高層要求取締中國漁船越界。

第八（澎湖）海巡隊調查指出，今日凌晨4時18分PP-10038艇執行巡邏勤務時，在目斗嶼北方16.1浬處查扣一艘無船名之越界中國漁船，非法進入澎湖海域，海巡人員隨即以廣播命該船停俥受檢，經登檢詢問船老大船名為「惠崇大岞043號」，經清查發現中國漁船攜帶三層流刺網，係澎湖縣政府嚴格禁止使用網具，即派優勢警力登檢，遂押返馬公隊部調查。

另查船上高經濟價值漁獲約300公斤（珊瑚礁魚類），無發現豬肉製品及廚餘，因此將「惠」船及張姓船老大等6名船員押返馬公進行行政調查，全案在完成調查後，將依違反「兩岸人民關係條例」予以重罰，並配合防疫檢疫局人員進行中國漁船消毒作業，防堵非洲豬瘟入侵澎湖地區。

由於禁止三層網，是澎湖縣長賴峰偉在10餘年前初任縣長時，就明文禁止，並雷厲風行展開蒐購及取締作業，今年再任縣長又訂出下階段活化海洋百日政策，因此賴親上火線向中國漁民宣導，6名船員中除船長為青壯人士外，最年長73歲、最年輕66歲，排排站受訓畫面相當逗趣，賴也動之以情，送給船長及最年長船員帽子。

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