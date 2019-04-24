民進黨雲林海線立委民調結果 出線的可能是…

2019-04-24 11:08

〔記者鄭旭凱／雲林報導〕雲林縣民進黨下屆立委選舉提名海線地區昨天進行民調，將由民調決定代表民進黨參選雲林海線立委人選，中央黨部將暫時不對外公佈民調結果，不過地方政壇人士推估，如無意外，前麥寮鄉長許忠富最可能出線。

雲林海線第一選區民進黨下屆立委提名包括前縣議員蔡秋敏、前麥寮鄉長許忠富及現任縣員林文彬等3人角逐，昨天晚間6點30分到10點30分進行電話民調，由黨中央判讀結果。

雖然民進黨中央黨部暫時不會公佈民調結果，但地方人士根據昨天接獲民調電話的調查推估，獲得立委蘇治芬立挺的許忠富應可過關，許忠富去年放棄連任麥寮鄉長後就由蘇治芬力荐參選立委，許忠富財力雄厚，民調過程所能動用的人力物力非其他兩名參選人能望其項背，即使背負「落跑鄉長」之名，仍可望順利過關。

林文彬曾擔任虎尾鎮長9年，宣佈爭取立委提名後，瓜分蔡秋敏在虎尾地區票源，如無意外，許忠富應可成為下屆雲林海線地區民進黨提名參選人。

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