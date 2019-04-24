璩美鳳凌晨批韓「政治口號郎中」：讓聽者過度爽

2019-04-24 07:00

〔記者王榮祥／高雄報導〕高雄市長韓國瑜的5點聲明引發政壇漣漪。昔日競選高雄市長的對手、神隱許久的璩美鳳，今凌晨突然發聲，對韓的聲明提出看法，璩美鳳說在巿長選舉時就已看清韓國瑜真相，擅長政治口號，說的超級耍帥，讓聽者過度爽，並形容韓國瑜感覺真的很像、販賣政治話術的「政治口號郎中」。

璩美鳳表示，韓國瑜餵養選民愛聽的發洩之語，激起民憤之後再輕易操作民粹，讓自己獨秀、使眾生低頭，把過度嗨的粉絲當成機關槍，掃射非我族類的人頭，對伸頭者進行集體霸凌。

他認為韓國瑜說一套作一套，口惠而實不至，這種說話沒有信用感的方式，不是一般人可隨意作得到的，尤其信口雌黃成為習慣，而且口若懸河成為章法，感覺真的很像販賣政治話術的政治口號郎中。

但璩美鳳強調，韓國瑜應不是壞人，也可能不是故意騙選民，只是話匣子一打開，空頭支票就直亂開，從剛開始無奈的謙卑，現已成為顯形的傲慢。

她引述韓國瑜聲明內容中所提台灣好，高雄才會好、台南才會好、桃園才會好、台北才會好....，依此邏輯，每個市長是否都來選總統？

璩美鳳說，韓流快成為韓溜！溜溜球把球丟出去，國民黨對韓有恩，但換來密室的指控，吳對韓有提拔之義，卻得韓的權貴之譏，高雄人值得被尊重與善待，政治動物不可再用話術來搪塞 ！！

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