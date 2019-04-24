上轎恐生變 韓與黨中央撕破臉

2019-04-24

記者施曉光／特稿

由於郭台銘的參選，使得韓國瑜與國民黨中央的過招，由檯面下的角力放話，轉為公開撕破臉、鬧口舌。除了「拱郭卡韓」的合理聯想，最關鍵原因就在是否舉辦「初選」，因為郭的加入，原本改由滾動式民調決定徵召人選的共識，轉為韓須接受「徵召」、「特邀」參加初選，而且不會「勉強」，迫使原本主觀期待六、七月再被動宣布接受徵召「上轎」的韓國瑜，眼看投入二○二○賽局的機會銳減，昨日只好尷尬提前表態，但也把球再殺回到黨中央這邊。

郭的「媽祖」託夢 傳是「媽宗痛」

從韓妻所謂「背後開槍」說，到韓國瑜本人暗批黨內要角搞「密室協商」，除了箭指吳敦義外，攻擊目標當然也包括參與「拱郭卡韓」大計，擋下「徵召大戲」幾乎成定局的馬英九。有藍營人士戲言，郭台銘宣稱參選是因「媽祖」託夢，其實此「媽」非彼「媽」，真正在背後操作勸進郭的其實是「媽宗痛」。

據了解，儘管「韓流」正熾，藍營內部仍有許多對韓國瑜政治資歷與人格特質「不以為然」的人士，認為韓絕非國民黨的二○二○夢幻人選，為了找到足以卡韓的更強人選，把腦筋動到了郭台銘身上。據傳先是詹啟賢促成郭、馬談定參選意向，郝龍斌也在黨中央與郭台銘間穿梭牽線，對馬、吳而言，無異於天上掉下來的禮物。

不過，馬英九的介入也不免讓人想到四年前的「換柱」事件，當時馬不但參與討論並幫「換柱」背書，時任黨主席朱立倫原本有意讓王金平參選，在馬的異議下，有王「新郎不是我」的風波，這次馬再涉「拱郭卡韓」爭議，黨內許多人不以為然。

韓國瑜對於「吳中央」的不滿情緒，還反映在其自美返台後與黨中央的互動情形。據了解，負責聯繫安排「吳韓會」的副主席曾永權，自韓下機後，就一直嘗試聯絡韓國瑜，但包括韓的手機與市長辦公室，聯絡兩天都搭不上韓本人，直到第二天下午才接到韓的秘書回電，而且沒給一個明確時間。韓國瑜讓吳敦義不滿的事，還有在四月初主動取消原定四月五日舉行的「吳韓會」。當天韓國瑜人就在北市與某經營媒體集團的財團老闆餐敘，黨內並傳聞韓告訴對方「吳敦義沒有真心讓我選總統」，導致該位挺韓的財團老闆立刻召集幹部開會，隔日就給吳一頓修理砲轟。

據指出，四月初韓國瑜曾傳簡訊給曾永權，表達目前無意參加黨內初選，希望黨中央先與王金平、朱立倫好好談，並稱該他承擔就會承擔，而非外界誤傳寫信給吳敦義。因此就在韓返台否認寫信之說後，吳在廣播節目上立刻以「寫給副主席也說不定」打臉韓。

其實吳、韓嫌隙更早源於去年三月間。據悉，當時黨內高層上午才與韓談妥參選高雄市長，未料幾個小時後，吳敦義在媒體上看到韓國瑜出現在台北市黨部並登記參加台北市長初選，令吳十分感冒。

在「吳韓會」前，韓國瑜昨逕自對外宣布吳敦義要來溝通，明顯是擺姿態給黨中央看；而其直接訴諸公眾，還把黨中央臭罵一頓，讓黨內有識之士擔憂，政治性格捉摸不定的韓，如果沒有幫他解決參選問題，是否可能走向民粹路徑，仿效「白色力量」參選，甚至與柯文哲聯手合作？

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