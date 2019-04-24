民進黨議會黨團批韓︰貪心政客 別肖想總統

2019-04-24

〔記者王榮祥、葛祐豪／高雄報導〕高雄市長韓國瑜昨對是否參選總統發表五點聲明，高市議會民進黨團重砲抨擊韓國瑜是貪心政客，並解讀聲明內容就是「徵召我」三個字；綠營議員痛批韓，要他專心市政、別肖想選總統，或者請他辭去市長，別再戲弄市民的情感。

民進黨團總召韓賜村，偕同陳致中、鄭孟洳、高閔琳、林智鴻、黃文益、簡煥宗、李柏毅等議員，共同對韓國瑜的聲明提出批判。

陳致中為聲明下一個標題，就是「徵召我、其他免談」，這就是聲明重點，韓國瑜上任後每一天都在從事競選活動，高雄二百七十九萬市民很莫名其妙，因為投錯一張票，無辜成為最大的政治受災戶。

聲明內容就是「徵召我」三字

林智鴻痛批，韓國瑜發聲明場域在市政府裡面，拿政府資源來談國民黨內的總統初選、明顯公私不分，他對此嚴正譴責。

高閔琳指出，若韓沒能力做好高雄市長，又怎麼會有能力讓台灣變得更好？所以要嚴正呼籲韓專心市政，不要再肖想選總統。

黃文益解讀韓國瑜聲明，就是一個等待「黃袍加身」的心情，直接挑明吳敦義，告訴他就是要選總統，要吳自己處理捅的婁子；黃嗆韓是他看過有史以來最貪心的政客，剛當選高雄市長，卻戲弄市民情感，用高雄市的資源、用市民對他的情感託付，卻拋棄所有市民，只為圓他的總統夢，如果這不是政客，什麼才叫作政客？

鄭孟洳質疑，韓國瑜聲明說不參與現行制度的初選，那「非現行制度的初選」要參與嗎？是否該解釋一下。

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