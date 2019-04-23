獨家》「武統團」王希哲3人禁入境 官方通知聯航拒載

2019-04-23 17:27

〔記者陳鈺馥／台北報導〕「武統宣講團」旅美中國人士王希哲等人原訂今天在台參加研討會談統一，但王希哲上週在香港轉機遭原機遣返，事後發生聲明囂張指出，他明天將飛抵台灣，若被拒絕入境「願意接受採訪」。據透露，我政府已將王希哲、馮勝平、郭岩華等3名美國籍武統學者列為禁止入國對象，今日更通知聯合航空拒載王希哲來台。

據了解，移民署已將王希哲、馮勝平、郭岩華3人，列管禁止入國，並列入電告、航前旅客審查APP-IN系統預審通報對象，將3人列為絕對不可入境名單，要防止「武統學者」借過境台灣或轉機名義，實際搭機來台。

官員透露，移民署今日已電洽聯合航空，清查該航空公司訂位紀錄顯示，王希哲已預訂4月23日搭乘聯航UA-871班機，要從美國舊金山直飛桃園機場。

王希哲原本預定明天（24日）下午18時45分抵達桃園機場，返程班機訂在4月29日，同樣搭乘聯合航空返回舊金山。因已列為禁止入國對象，移民署今日下午致電聯合航空，通知拒絕搭載王男來台。

據悉，馮勝平、郭岩華2人目前尚未有訂位紀錄，政府將持續加強APP-IN資料預審，絕不核發登機證給王希哲，也將持續掌握馮、郭2人動態，透過APP-IN系統要求航空公司拒發登機證給這2人。

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